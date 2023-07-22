24 школьника сыграли одновременно в шахматы в центре Саранска

Фото: Пресс-служба Администрации городского округа Саранск

В международный День шахмат свои навыки и умения продемонстрировали юные шахматисты из Саранска и районов Мордовии. Сеанс одновременной игры вел ветеран данного вида спорта, кандидат в мастера спорта Александр Александрович Антипин.

Под открытым небом в парке Пушкина разыгралась нешуточная баталия, посмотреть на которую собрались многочисленные болельщики.

В какой-то момент игру пришлось прервать из-за дождя: участники переждали его под ветками огромной ели, после чего с удвоенными силами включились в борьбу.

По итогам счет составил 12:12: десять партий выиграл Александр Антипин, десять - его юные соперники, четыре партии удалось свести вничью. Десть лучших игроков получили призы и дипломы от Федерации шахмат РМ.

Как сообщила президент федерации Римма Девяткина, 31 июля в Саранске пройдет еще один сеанс одновременной игры. В этот раз соперником ведущих шахматистов Мордовии станет один из сильнейших тренеров России Максим Озолин из Ижевска.