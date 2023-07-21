В Пензе планируют модернизировать систему водоотведения на улице Калинина

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Как рассказал заместитель главы администрации Ярослав Щигорев, строить ливневки в Пензе начали в 30-х годах прошлого века. НА сегодня в черте города находятся 190 километров сетей системы водоотведения и более 1800 колодцев.

Их обслуживанием занимается МБУ «Пензавтодор». Учреждение имеет необходимую для этого технику. Кроме того, во время ливней сотрудники Управления по делам ГОЧС откачивают воду в местах подтоплений с помощью помп. По необходимости привлекается рабочая сила и техника муниципального унитарного предприятия «Жилье-16».

Параллельно с этим в городе ведется постоянная модернизация сетей: в прошлом году обновили ливневки на улице Бутузова и Рябова, в микрорайонах ГПЗ-24 и Шуист.

- В перспективе рассчитываем реконструировать систему водоотведения на улице Калинина. Готовим проект по реконструкции сетей Шолоховского коллектора, расположенных около Бакунинского моста. Также ведется проектирование системы ливневой канализации на участке протяженностью 4-5 км в районе улицы Суходольной, - отметил он.

Помимо этого, в данный момент разрабатывается документация на строительство дороги рядом с «Изумрудным городом», которая соединит проспекты Победы и Строителей.

Отдельное внимание Ярослав Щигорев уделил улице Чаадаева, которая в этом году ремонтируется по программе «Безопасные качественные дороги».

- Модернизация Чаадаева вместе со строительством ливневой канализации, заменой дорожного полотна и другими видами необходимых мероприятий на сегодняшний день оценивается в 700-800 миллионов рублей. Это очень серьезная нагрузка для городского бюджета. Поэтому было решено отремонтировать ее в рамках нацпроекта.