В ходе рабочей поездки в Сердобский район Олег Мельниченко посетил ряд строительных объектов

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

В Сердобске Олег Мельниченко побывал в парке «Березовая роща – место встреч» и сквере имени П.Н. Яблочкова.

Общественные территории обустраиваются в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

В парке работы ведутся с конца марта и уже близки к завершению – асфальтируются пешеходные зоны, идет укладка тротуарной плитки, смонтировано освещение, к фонтану подведена вода, обустраивается его чаша.

По информации пресс-службы регионального правительства, Олег Мельниченко оценил информацию о предполагаемом сдвиге заложенного в контракте срока сдачи объекта на более поздний по причине «скрытых» работ.

«Вы знаете, как я отношусь к несданным вовремя объектам. Увиденным пока не удовлетворен. Наращивайте темпы.

Ставлю задачу – к 1 сентября завершить основные виды работ. Самое главное – это качество управления.

Не должно быть так, что деньги вам выделены, а вы не можете выполнить задачу в поставленные сроки», – подчеркнул глава региона.

Потребовал соблюдать график работ он и при осмотре сквера имени П.Н. Яблочкова, где ведется капитальный ремонт.

Также был оценен ремонт дорожного покрытия на улицах Тюрина, Гоголя и Куйбышева.

По поручению Олега Мельниченко эти магистрали были включены в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог общего пользования».

Работы здесь вступили в завершающий этап - уложен новый асфальт, проведено обустройство тротуаров. По плану они должны быть закончены к 1 августа.

Резюмирую увиденное, Глава региона подчеркнул, что благоустройство районного центра необходимо продолжать. И особое внимание поручил уделить уборке мусора.

По решению Олега Мельниченко будут выделены средства на возведение модульной конструкции на территории сердобской лыжной базы.

В ходе рабочей поездки в район губернатор осмотрел индивидуальные жилые дома, построенные в новом поселке Зеленый Дол.

Объекты возводятся по программе «Комплексное развитие сельских территорий» для сотрудников ООО «Пачелмское хозяйство».

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Из 48 запланированных 20 уже введено в эксплуатацию. На строительство и обустройство инфраструктуры направлено 36,6 млн. рублей.

Олег Мельниченко навестил семью новоселов, отметил, что для них созданы хорошие условия.

«Получается своеобразный агрогородок, можно сказать, новый населенный пункт. Проект по комплексному развитию сельских территорий себя оправдывает», – отметил глава региона.