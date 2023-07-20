Военный комиссар Пензенской области рассказал о нюансах службы по контракту

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Военный комиссар региона Андрей Сурков и начальник Пункта набора на военную службу по контракту в городе Пензе Рустам Нафиков напомнили, что Вооруженные Силы нашей страны формируются по смешанному типу, исходя из конкретных потребностей и задач.

В последние годы жители нашей страны все чаще задумываются о службе по контракту. Военнослужащие, проходящие ее, получают стабильную зарплату, имеют льготы и соцпакет.

- Помимо оклада, контрактники могут получать премии, бонусы за боевые достижения и успехи, а также единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей. Размер ежемесячных выплат контрактникам, участвующих в СВО, составляет от 204 тысяч рублей, - пояснил Андрей Сурков.

С начала этого года более 1500 жителей Пензенской области заключили контракт. Причем, стоит отметить, служба все чаще привлекает не только молодежь, но и людей старшего возраста, в связи с чем было принято решение увеличить предельный срок службы по контракту: для рядовых - до 55 лет, для младших офицеров – до 60, для старших - до 65 лет.

- По тем же причинам был увеличен предельный возраст для граждан, пребывающих в запасе, - подчеркнул Андрей Сурков.

По контракту могут служить не только россияне, но и иностранцы: после заключения договора у них появится возможность получить российское гражданство по упрощенной схеме.

Кроме того, возможность заключить договор есть и у россиян, ранее не служивших в армии: сначала их ждет специальная подготовка в учебных центрах, после чего они будут направлены в в действующие войска.

По словам Рустама Нафикова, желающие служить по контракту могут обратиться в военный комиссариат по месту регистрации или на пункт отбора по контракту. Там расскажут, какой пакет документов нужно предоставить и направят на прохождение медицинской комиссии.

Подробнее о военной службе по контракту можно узнать в Пункте набора на военную службу по контракту, расположенному по адресу: ул. Белинского, 4 или по телефону 8 (8412) 566-534, а также в военных комиссариатах по месту жительства.