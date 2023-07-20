Пензенец обвиняется в убийстве мужчины, с которым он познакомился на остановке

Фото: Пресс-служба СУ СК по Пензенской области

В Пензе расследуется уголовное дело по факту убийства 52-летнего мужчины в квартире дома на улице Ульяновской.

Как удалось установить следствию, вечером 7 июля хозяин жилища, 30-летний пензенец, познакомился с потерпевшим на остановке и пригласил его выпить к себе домой. Во время банкета обвиняемые вышел из комнаты на несколько минут, а когда вернулся, обнаружил пропажу из тумбочки своих сбережений.

Хозяин обвинил гостя в краже, но мужчина стал отрицать свою причастность к случившемуся. В итоге младший участник конфликта ударил старшего ножом, после чего направился к соседям и попросил вызвать «скорую», а сам ушел из дома.

Потерпевший скончался на месте. Хозяина квартиры задержали спустя несколько часов. Мужчине предъявили обвинение. По решению суда он был заключен под стражу.

Расследование продолжается.