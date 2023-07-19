В Пензенской области появится новый музей

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

В этом году Наровчатский получил субсидию в размере 180 тысяч рублей на развитие культуры и туризма. Эти деньги было решено направить на создание нового музея – картинной галереи имени художника Федота Сычкова. Субсидия позволит приобрести репродукции картин художника и оборудование для их экспонирования.

Федот Сычков, родившийся в Наровчатском районе, известен не только, как заслуженный деятель культуры РСФСР, но и как один из организаторов одной из первых художественных выставок в нашем регионе (она состоялась в 1919 году).

- Развитие культуры Наровчатского района 1918-1820 годов происходило благодаря Фетоду Васильевичу Сычкову и его зятю по линии жены, Константину Вещилову. Мы обязаны Сычкову, поэтому и приняли решение создать картинную галерею, - рассказал директор Музея-заповедника Наровчатского района Александр Сохряков.

Галерею разместят в доме, где когда-то жил Константин Вещилов. Сейчас в здании идет ремонт, который планируют завершить до конца года.

- Отрадно, что Наровчатский район создает новые точки притяжения, - отметил заместитель министра культуры и туризма Пензенской области Ильдар Мавлюдов.