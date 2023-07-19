Из-за вспышки кори в больницах Пензенской области ввели ограничительные мероприятия

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

Как рассказали в областном министерстве здравоохранения, на сегодня в регионе выявлены 74 случая заболевания корью. У 67 пациентов диагноз подтвердился лабораторно.

На лечение в стационаре находятся 11 человек. Девять из них – это дети (в том числе трое – младенцы до года). 22 пациента лечатся амбулаторно (в том числе 21 ребенок). Выздоровел 41 человек, из них 36 детей.

Как отметила заместитель министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева, ситуация остается напряженной. Поэтому министерство совместно с региональным управлением Роспотребнадзора ввели в области ограничительные мероприятия. Теперь, чтобы планово лечь в больницу, жители региона обязаны предоставить в медицинское учреждение справку, что они не контактировали с заболевшими корью пациентами.

- Справка выдается по месту жительства не ранее, чем за три дня до госпитализации, - отметила Марина Воробьева.

Данное правило касается лишь тех лиц, у которых сделаны прививки от кори. Если же пациент до 55 лет, желающий лечь в больницу, не вакцинирован, то перед госпитализацией он обязан пройти курс вакцинации или предоставить справку о том, что он недавно переболел корью.

И вакцинированные, и невакцинированные жители региона, у которых недавно был контакт с заболевшим, не могут лечь в больницу: они отправляются на карантин на 21 день.