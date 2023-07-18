В Пензенской области прошел фестиваль рыбалки «Тяни, Сундук!»

Фото: Пресс-служба «Пензфильммаш»

Никаких спортсменов, только любители: в Пензенской области состоялся фестиваль рыбалки «Тяни, Сундук». Его организатором выступил известный актер и блогер Денис Сундуков.

Мероприятие было приурочено к выходу сериала с таким же названием – в нем Денис исполняет главную роль. Главным правилом стало участие только любителей, не имеющих спортивного разряда.

- В сериале мой персонаж организовал турнир, чтобы спасти родную деревню от экологической катастрофы. На этом фестивале мы придерживаемся тех же принципов - не мусорим, не загрязняем окружающую среду, а всю рыбу отпускаем обратно в воду, - рассказал актер.

Участники соревнования получили не только положительные эмоции, но и призы: лодку, мотор, фидерное удилище, сертификаты в рыболовные магазины, а также футболки в стилистике сериала «Тяни, Сундук!».

СПРАВКА «КП»

«Тяни, Сундук!» - это проект творческого объединения «Пензфильммаш». Комедийный сериал рассказывает историю парня по кличке Сундук, живущего в маленькой деревеньке и постоянно попадающего в передряги.