В Пензенском планетарии состоялся тестовый запуск оборудования

Оборудование состоит из оптико-механического проектора, который проецирует изображение звездного неба на купол планетария площадью 300 квадратных метров. Каждая из семи тысяч звезд демонстрируется отдельным световодным волокном, что помогает сделать картинку ярче и точнее. Помимо этого, в планетарии была установлена система цифровой проекции Velvet, демонстрирующая изображение в формате Fulldome.

Сегодня состоялся тестовый запуск этого оборудования. Видеоролик с этим моментом в своих социальных сетях показал глава региона.

«Видео не передает той удивительной атмосферы, которая создана здесь, поэтому, как только планетарий заработает, рекомендую каждому посетить его», - отметил Олег Мельниченко.

Как рассказал руководитель Ассоциации планетариев России Андрей Лобанов, в Пензенском планетарии смогут демонстрировать гибридные шоу с одновременным использованием оптическое проекции и современных цифровых технологий:

-Таких планетариев в нашей стране очень немного, а по уровню, современному оснащению, пензенский – лидер в нашей стране.

Как рассказал Андрей Лобанов, кроме демонстрации звездного неба в пензенском планетарии будут показывать учебные фильмы по астрономии и истории отечественной космонавтики.