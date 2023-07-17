Пензенские управляющие компании обязали реагировать на обращения жителей в социальных сетях

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Как рассказал руководитель Центра управления регионом Артем Кондрашов, Пензенская область занимает первое место в ПФО по взаимодействию органов власти с жителями в социальных сетях. Все запросы быстро берутся в работу, ответы даются в срок.

Не так давно к этой системе были подключены и крупные управляющие компании. Однако, по словам губернатора Олега Мельниченко, не все из них поддерживают диалог с населением.

- Давайте эту ситуацию менять. Считаю, что все ключевые управляющие компании города должны быть задействованы, видеть поступающие в социальные сети жалобы и оперативно на них реагировать, - поручил губернатор.

Глава региона дал на исправление ситуации две недели. При оценке проделанной работы будут учитываться не только время ответа на запрос граждан, но и его качество и содержательность. Как заявил Олег Мельниченко, те УК, что не пройдут проверку, могут лишиться лицензии.