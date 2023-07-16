Школьник из Пензенской области получил нагрудный знак «Горячее сердце»

Фото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской области

20 марта прошлого года в селе Никольское загорелся жилой дом. Мимо в этот момент проезжала семья Субханкуловых. Их 15-летний сын Айрат первым заметил густой дым. Во дворе дома металась женщина: ее двое детей остались внутри.

Девочку отец Айрата вытащил через окно. В это же время сам юноша забежал в дом на поиски ее брата. Задыхаясь в дыму, он сумел найти забившегося в угол мальчика и вынести его на улицу. К тому времени на место прибыли пожарные.

Как рассказал Айрат, он с детства хотел учиться в Академии МЧС, мечтал быть спасателем. Случившееся не только не напугало храброго юношу, но и только укрепило в нем уверенность в выборе будущей профессии.

За проявленное мужество и героизм школьник стал лауреатом Всероссийской общественно-государственной премии «Горячее сердце». Подросток получил из рук губернатора нагрудный знак «Горячее сердце» и диплом.