В Пензенской области состоялся конкурс профессионального мастерства среди следователей

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Важнейшей задачей работников следственных подразделений по сей день остается восстановление картины прошлого по следам преступления.

На место происшествия следователи выезжают в качестве руководителей следственно-оперативной группы.

Они должны знать работу, как оперативника, так и криминалиста и быть многогранными в своем деле, отмечает пресс-служба регионального УМВД.

На месте происшествия следователи выявляют следы преступления, ведут процессуальную деятельность, оформляют протоколы и должны быть физически подготовленными, так как выезд на место преступления может произойти в любую погоду и в любое время суток.

С помощью работы следователя доказывается вина подозреваемого или его невиновность.

Участники конкурса прошли испытания по пяти направлениям: были проверены их знания по специальной, технико-криминалистической и медицинской подготовке. Кроме того, конкурсанты показали навыки владения табельным оружием и боевыми приемами борьбы.

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

По результатам конкурса лучшим следователем Пензенской области стала Эльвира Сайфулина - следователь следственного отделения ОМВД России по Кузнецкому району, второе место заняла Евгения Мухина - следователь отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП №2 СУ УМВД России по городу Пензе, а третье место было присуждено старшему следователю по особо важным делам СЧ СУ УМВД России по Пензенской области Руслану Понамареву.

Эльвира Сайфулина примет участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства среди следователей органов внутренних дел, который пройдет в сентябре в Нижегородской академии МВД Российской Федерации.