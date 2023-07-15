На фестивале «Кошкин Джаз» в Пензе выступит Анна Бутурлина и квартет Евгения Побожего

Певица Анна Бутурлина Фото: Иван ВИСЛОВ

Создатели небезызвестного «Jazz May Penza» в этом году решили устроить еще более масштабное мероприятие для любителей не только джаза, но и котиков. Три дня подряд в Пензе, Самаре и Ульяновске будут звучать музыка и мурлыканье!

Организаторы фестиваля поделились информацией о хэдлайнерах своего мероприятия. Все артисты выступят во всех трех городах, но мы, конечно же, расскажем вам о том, когда на их выступления можно будет сходить в Пензе.

28 июля в драмтеатре выступит Анна Бутурлина, известная не только как потрясающая джазовая певица, но и официальный голос принцессы Эльзы из диснеевского мультфильма «Холодное сердце», а также первая и единственная в истории российская исполнительница, которая выступила на церемонии награждения премии «Оскар».

Кроме нее, на сцену также поднимутся New Blood Big Band под руководством тромбониста Сергея Долженкова, уже выступавшие в Пензе на «Jazz May» в 2021 году. Они исполнят для слушателей легендарные композиции в авторских аранжировках.

29 июля в театре выступят Антон Давидянц и Opensound Orchestra, а также квартет Евгения Побожего.

Антон Давидянц - басист мирового уровня, и, вне всякого сомнения, один из ведущих басистов России. Ему компанию составит OpensoundOrchestra - сообщество ведущих музыкантов Москвы, которые специализируются на современной музыке.

Евгений Побожий - первый российский музыкант, ставший победителем значимого джазового конкурса, проводимым Институтом Хэрби Хэнкока. Он выйдет на сцену с саксофонистом Антоном Чекуровым, Антон Давидянцем и барабанщиком Виталием Эповым.

30 июля пензенских зрителей ждут выступления гостей из культурной столицы Dizzy Dutch Duck, а также Трио Олега Аккуратова из Москвы.

Начало всех концертов – в 18:00. Билеты в продаже на сайте фестиваля.