Глава МЧС Александр Куренков с рабочей поездкой прибыл в Республику Мордовия

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий Александр Куренков 14 июля с рабочей поездкой прибыл в Республику Мордовия.

Совместно с руководителем республики Артёмом Здуновым он оценил состояние пожарно-спасательной инфраструктуры региона и готовность подразделений к реагированию на случай происшествий и ЧС.

Важный объект в структуре регионального МЧС - Центр управления в кризисных ситуациях. Главе МЧС рассказали: для практической отработки вопросов антикризисного управления по взаимодействию сил и средств регулярно проводятся тренировки с органами повседневного управления РСЧС. За этот год проведено 188 тренировок с едиными дежурными диспетчерскими службами муниципальных районов.

Также Александр Куренков и Артём Здунов осмотрели пожарно-спасательный центр, где располагаются сразу два подразделения - пожарно-спасательная часть №5 и Саранский поисково-спасательный отряд. Только за этот год сотрудниками центра совершено более 600 выездов, отмечает пресс-служба главы региона.

Специалисты центра квалифицированы на проведение различных работ: на высоте, с химически-опасными веществами, газоспасательных. Сотрудники ПСЧ-5 обеспечивают защиту центра города, в районе их выезда находятся критически важные объекты инфраструктуры. Сотрудники поисково-спасательного отряда привлекаются на ликвидацию ЧС на территории Приволжского федерального округа. Более 1900 человек спасено при различных обстоятельствах спасателями.

Министр оценил готовность аэромобильной группировки ГУ МЧС России по Республике Мордовия. В готовности к реагированию находятся почти 6 тысяч человек и более 1500 единиц техники. Отличившимся сотрудникам были вручены ведомственные награды. Александр Куренков, обращаясь к личному составу, поблагодарил всех за службу.

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

За преданность профессии сотрудников пожарно-спасательных подразделений поблагодарил также и Глава Мордовии.

Глава МЧС оценил также работу специалистов испытательной пожарной лаборатории в Саранске. Они выезжают на пожары для оказания оперативно-технической помощи органам дознания, проводят экспертизы и технические заключения, выполняют испытания в области пожарной безопасности. Было отмечено, что у лаборатории - большой потенциал и есть всё возможное для ее перевода в статус специализированного центра. Этот вопрос, как пообещал министр, будет рассмотрен.