Мастерица из Пензы, делающая украшения из эпоксидной смолы: «Каждое наше творение уникально»

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Вы когда-нибудь разглядывали лед? Нет, не тот, что лежит у вас в холодильнике в ожидании купания в коктейле или лимонаде, а льдинки, которые появляются поздней осенью, когда снег еще не выпал, льдинки, в которых можно заметить застывшие веточки, листочки, камешки, пузырьки – настоящие маленькие миры.

Наверное, именно после такого созерцания когда-то кому-то и пришла в голову идея начать работать с эпоксидной смолой. Это поистине уникальный материал, из которого можно изготовить как бижутерию, так и целые предметы интерьера: столешницы, картины, часы. Некоторые мастера даже заливают ей полы, предварительно выкладывая узоры из камешков, монет, других предметов.

Ирина Воеводина из Пензы уже четыре года занимается изготовлением украшений из эпоксидной смолы и древесины. Вместе со своим мужем она основала мастерскую «Четыре мельника». Мы пообщались с Ириной, и вот что она рассказал нам о своем хобби.

- Здравствуйте, Ирина. С чего вы начинали свой творческий путь?

- Наверное, как и все мастера – с просмотра обучающих видео. Потом были мастер-классы, на которых я узнавала приемы работы с древесиной и смолой. Позже, набравшись немного опыта, я стала участницей «Канителя» - пензенского фестиваля мастериц и рукодельниц. Там я впервые представила свои изделия широкой публике.

- Расскажите о своих украшениях.

- В своих изделиях мы комбинируем смолу с различными породами древесины - чаще всего, экзотическими: падук, зебрано, амарант, этимое, ясень, карагач, черный и изумрудный граб. Примеры сочетаний цветов, идеи подсматриваем у самой природы.

Без лишней скромности могу сказать, что все наши работы шлифуются и полируются до идеала, и затем обрабатываются специальным маслом, благодаря которому украшения из дерева не боятся воды.

Самое интересное и приятное в работе - это создавать эксклюзивные изделия. Повторить украшение один в один просто невозможно, поэтому каждое наше творение получается уникальным. Наши покупатели могут быть уверены: ни у кого больше не будет такого же украшения, как у них.

- С какими проблемами приходится сталкиваться во время работы со смолой?

- Поначалу было очень сложно найти информацию. Работа с эпоксидной смолой – довольно молодое хобби. Поэтому чтобы узнать, как правильно обрабатывать смолу, какие именно инструменты и материалы использовать, приходилось очень долго искать решение методом проб и ошибок, менять оборудование, инструменты. Мы беседовали с мастерами, кто уже занимался этим ремеслом, и по крупицам собирали ценные советы.

- Где вы продаете свои изделия?

- Мы постоянно принимаем участие в выставках и ярмарках по всей стране. Кроме того, найти наши украшения можно и на маркетплейсах.

– Какие у вас планы на будущее?

– Конечно же, развиваться, претворять в жизнь множественные идеи и задумки. Побывать на ярмарках и выставках в тех городах, куда еще не успели съездить. Кроме того, мы уже давно думаем о том, чтобы начать проводить мастер-классы для желающих научиться работать со смолой.

– Какие советы вы можете дать начинающим ремесленникам?

– Не бояться трудностей, не боятся ошибаться. У нас тоже не все сразу получилось. Нужно обязательно найти какую-то свою «фишку», а не копировать работы других. Тогда успех гарантирован!

- Спасибо.