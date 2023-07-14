Картина пензенского художника Сергея Чередова представлена на выставке в Иордании

Фото предоставлено министерством культуры и туризма Пензенской области

В начале июля в столице Иордании Аммане в сотрудничестве с Палестинской ассоциацией передвижных студий, Российским Обществом дружбы и сотрудничества между народами Чувашии и Палестины, Центральной Ассоциацией Культуры и Искусств города Газы открылась выставка с участием российских художников "Палестина - история и цвет".

Фото предоставлено министерством культуры и туризма Пензенской области

Свои работы представили 98 художников из Голландии, Германии, Канады, Палестины (Газа), Арабских Эмиратов. Впервые приняли участие и художники из России, среди них - заместитель директора Пензенского художественного училища им. К.А. Савицкого, педагог общепрофессиональных дисциплин Сергей Чередов, отмечает пресс-служба регионального Минкульта.

Фото предоставлено министерством культуры и туризма Пензенской области

Пензенский художник представил на выставке портрет национального палестинского писателя, обладателя литературных наград, лауреата Международной Ленинской премии "За укрепление мира между народами" Махмуда Дарвиша.