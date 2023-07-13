Корь подтвердилась у 64 жителей Пензенской области

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Число заболевших корью жителей Елюзани снова выросло: в этот раз до 64 человек. 32 из них находятся в стационаре, 18 лечатся на дому, 14 пациентов выписаны.

Кроме того, случаи заболевания корью были выявлены в Кузнецке, Неверкино, Пензе и Шемышейке.

Как ранее отмечала заместитель министра здравоохранения области Марина Воробьева, число заболевших будет расти и дальше. Любой непривитый человек, контактировавший с заболевшим, заразится со 100%-ной вероятностью.

У каждого 15-го заболевшего корь приводит к осложнениям: отиту, гаймориту, пневмонии, менингиту и другим серьезным болезням. Возможны эпилептические припадки, поражение роговицы глаз и слепота, потеря слуха и др. Бывают и летальные исходы заболевания.

Единственным надежным методом предупреждения кори является профилактическая вакцинация.