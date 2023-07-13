Пенза
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье13 июля 2023 7:42

Два пензенских медика названы в числе победителей Всероссийского конкурса

Призовые места заняли главная медсестра Кузнецкой ЦРБ Татьяна Трошина и фармацевт Лунинской районной больницы Вера Долганова
Виктор ВИКТОРОВ
Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области

Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области

Центральная конкурсная комиссия Министерства здравоохранения Российской Федерации подвела итоги и определила победителей Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием».

Рады сообщить, что сразу двое пензенских медицинских работников стали победителями на Всероссийском конкурсе, отмечает пресс-служба регионального Минздрава.

В номинации «За верность профессии» 2-е место заняла Татьяна Александровна Трошина, главная медсестра Кузнецкой ЦРБ.

В номинации «Лучший фармацевт» 3-е место заняла Вера Тихоновна Долганова, фармацевт Лунинской районной больницы.

Новости медициныИнтересное