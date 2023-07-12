Корь выявлена у 46 жителей Пензенской области

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

Число заболевших корью жителей Средней Елюзани продолжает расти: сегодня врачи зарегистрировали уже 46 случаев заражения. За сутки были госпитализированы семеро человек.

Таким образом, в больнице находятся 23 человека. Еще девять лечатся на дому. 14 пациентов уже выписаны.

Как сообщила заместитель министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева, заболеваемость корью находится на пике первой волны. Число заболевших продолжит расти и дальше.

- Из 46 пациентов только пятеро взрослые, остальные - дети, - уточнила Марина Александровна.

Специалист напомнила, что корь – это очень опасная и заразная болезнь. В первые дни заболевания она протекает без симптомов, но пациент уже заразен для окружающих. Потом у человека начинается насморк, кашель, температура – и в эти дни корь еще можно спутать с ОРВИ. Лишь спустя несколько дней на теле заболевшего возникает сыпь – самый явный отличительный признак данного заболевания.

Корь чревата развитием отитов, синуситов, пневмоний; она может осложниться слепотой, поражением слуха, лейкозом, постинфекционным энцефалитом. Самое ужасное, что некоторые из осложнений могут проявиться лишь спустя годы после того, как человек переболеет корью.

Одним из наиболее жутких осложнений, к которым может привести корь, является подострый склерозирующий панэнцефалит. Это медленно развивающееся заболевание, которое начинается с расстройств личности и поведения, затем появляются прогрессирующие мышечные, двигательные, зрительные, когнитивные нарушения.

Некоторые осложнения могут привести к смерти.