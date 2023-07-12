Губернатор Пензенской области провёл рабочую встречу с гендиректором ПАО «Россети Волга»

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Гендиректор компании представил главе региона нового руководителя пензенского филиала Михаила Кузьмина.

Олег Мельниченко подчеркнул важность модернизации оборудования предприятий энергетического комплекса, бесперебойной работы всей системы, отмечает пресс-служба регионального правительства.

«От вашей деятельности зависит как социально-экономическое развитие, так и благополучие всех наших граждан», - напомнил Глава Пензенской области.

В 2023 году филиал ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» реализует ряд значимых проектов. Ведётся реконструкция подстанции 110/35/10 кВ «Сурск», а также строительство кабельной линии электропередачи от подстанции 110 кВ «Юбилейная».

Большое значение для Пензенской области имеет синхронизация планов компании с потребностями региона. Энергетики нашли возможность сократить срок технологического присоединения к электросетям строящихся корпусов областного онкодиспансера, что способствует скорейшему вводу новых зданий в эксплуатацию.

Также было обеспечено техническое присоединение объектов крупнейшего сельхозпроизводителя в регионе – компании «Дамате» – заявитель получает 3 МВт электроэнергии. Для обеспечения надёжного электроснабжения потребителей в период подготовки к осенне-зимнему сезону активно ведутся работы по техобслуживанию и ремонту энергетических объектов. На эти цели в текущем году направлено свыше 590 млн рублей.

«Конструктивное сотрудничество с органами власти Пензенской области повышает эффективность развития и модернизации электросетевого комплекса региона», – отметил генеральный директор ПАО «Россети Волга» Александр Гаврилов.