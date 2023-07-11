Почти 3000 подростков из Пензенской области получили работу с начала года

Фото: филиал ЦЗН ПО в Каменском районе

Вакансии для подростков в Пензенской области предлагаются разные: ребята занимаются озеленением, благоустройством, уборкой, помогают ветеранам и инвалидам, выкладывают товары в ТЦ и даже могут стать учениками слесаря механосбросных работ. Устроиться на работу можно в любое время года, однако самый пик, конечно же, приходится на летний каникулы.

- Лето - это замечательное время не только для того, чтобы не только отдохнуть, но и подзаработать. Трудоустройство ребят позволяет качественно занять их свободное время и предотвратить риски в части безопасности, - сообщила директор Центра занятости населения Пензенской области Екатерина Першенкова.

Доход несовершеннолетних складывается из заработной платы, выплачиваемой работодателем из расчета не менее установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда (16 242 рубля) за фактически отработанное время, и материальной поддержки со стороны службы занятости населения (3 000 рублей в месяц).

Всего с начала года в регионе работу получили 2850 несовершеннолетних.

СПРАВКА «КП»

Жители региона от 14 до 18 лет могут обратиться за помощью в поиске работы:

- через единую цифровую платформу «Работа России» (нужна подтвержденная учетная запись портала Госуслуги);

- лично в кадровый центр по месту нахождения.

С июня этого года лицам старше 14 лет не требуется согласие органа опеки и попечительства для заключения трудового договора – достаточно письменного согласия родителей.