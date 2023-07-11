Артем Здунов встретился с сыном легендарного летчика Михаила Девятаева

Фото: Пресс-служба Главы РМ

Выпускник Первого Чкаловского военного авиационного училища им. К. Е. Ворошилова Михаил Девятаев известен не только как первоклассный летчик, но и как человек, совершивший побег из концлагеря на угнанном самолете.

Его сын Александр уже много лет ведет работу по сохранению памяти о своем отце. Накануне Девятаева пригласили в правительство республики на встречу с Артемом Здуновым. В ходе разговора зашла речь о переиздании книги Михаила Девятаева «Побег из ада» с новыми фотографиями и архивными материалами.

- Хотелось бы, чтобы она была доступна в библиотечной и школьной сети, чтобы наша молодежь знала и уважала героев, - отметил Александр Михайлович.

Министр культуры, национальной политики и архивного дела Мордовии Светлана Баулина отметила, что совместно с Александром Девятаевым в республике разрабатывается цикл тематических мероприятий.

Как сообщил Артем Здунов, осенью в Москве будет работать международная выставка-форум «Россия». На стенде республики целый блок выделят известным жителям и уроженцам Мордовии. Глава региона предложил включить в их число и Девятаева.

- Конечно же, это должно быть интерактивно, наполнено смыслом и интересно для молодежи. Это будет видеть вся Россия, страны СНГ, - подчеркнул Артем Здунов.

Александр Девятаев согласился с этим предложением и заявил, что в Казани планируют открыть интерактивный музей Михаила Девятаева, где экспонаты можно будет не только посмотреть, но потрогать.