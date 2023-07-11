Анна Хилькевич приехала в Пензенскую область на съемки сериала «Полупановы»

Фото: Борис КУДРЯВОВ

В начале июля в Пензенской области стартовали съемки сериала «Полупановы». Как говорится на сайте компании «Пензфильммаш», это будет скетч-шоу про семью из российской глубинки, которую пытаются переселить по программе реновации. Главные роли в сериале исполнят Дмитрий Степашин, Антон Просвирнин и Артем Молоканов, уже знакомые зрителям по другим работам компании.

Как отмечают представители «Пензфильммаша», «Полупановы» - уникальный проект. История семьи родилась из небольшого скетча, снятого для социальных сетей, но быстро разрослась до полноценного сценария сериала.

На съемочной площадке сериала «Полупановы» (фото с личной страницы Анны Хилькевич)

- Мы очень долго этого ждали, наконец-то этот день наступил. Всех нас ждет очень сложный период. Наша цель - сделать качественный продукт, чтобы не стыдно было показывать своим детям и родителям. Поддерживайте друг друга и помогайте, будет сложно, но весело, - отметил режиссер-постановщик проекта Алексей Смирнов.

Помимо пензенских актеров, в сериале также появятся и другие звезды. Например, Анна Хилькевич, посетившая Пензенскую область 10 июля.

«Я много в каких городах России была, а вот в Пензе впервые, в ней я прекрасно провела прошедшие рабочие выходные. Сценарий смешнющий, город гостеприимный, команда восторг пусть все получится и сложится», - отметила она на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

В проекте Анна исполнит эпизодическую роль. А какую именно, актриса пока не рассказала – лишь предложила своим подписчикам в социальных сетях угадать, кого она играет в этот раз: женщину легкого поведения из Москвы, бывшую девушку главного героя или же саму себя.