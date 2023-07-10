За полгода жители Мордовии отдали мошенникам 178 миллионов рублей

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия

Как рассказал врио начальника отдела УУР Андрей Батаенков, с января по июнь текущего года жертвами мошенников стали более 650 жителей республики.

- Только за июнь в органы внутренних дел обратились больше 120 человек. В общем сложности они отдали мошенникам свыше 37 миллионов рублей, - отметил он.

Правоохранитель сообщил, что мошенники используют уже знакомые схемы обмана: звонят от имени сотрудников банка/полиции и сообщают о несанкционированном списании со счета/попытке оформить кредит; предлагают заработать на электронных торгах; просят помочь родственникам, попавшим в беду, желают приобрести или продать товар. Все эти манипуляции в итоге приводят к одному результату: либо мошенник получает доступ к счетам потерпевшего, либо потерпевший сам пересылает ему деньги.

Начальник отдела безопасности и защиты информации отделения Национального банка Александр Петров напомнил, что сотрудники финансового учреждения никогда не запрашивают у людей информацию о реквизитах.

- Если вам звонит «сотрудник банка» и просит назвать данные вашей карты или требует перевести деньги на некий «безопасный счет», вас обманывают. Специалисты банка могут связаться с вами для подтверждения операции. Но они никогда не будут спрашивать данные вашей платёжной карты: пин-код, трехзначный код на обороте, а также приходящие в смс-сообщениях разовые пароли.

Александр Петров отметил, что лучшим решением при поступлении подозрительного звонка будет спросить у собеседника ФИО, а также название подразделения, где он работает. После этого прервите разговор и свяжитесь по номеру горячей линии вашего банка (обычно он указан на вашей карте) и уточните информацию, есть ли у них такой сотрудник.

Спикеры рассказали также, что нужно делать, если мошенники списали деньги с вашей карты. Если вы обнаружили пропажу средств, сразу же заблокируйте карту. Не позднее следующего дня обратитесь в отделение банка и запросите выписку по счету, после чего напишите заявление о несогласии с операцией. Экземпляр с отметкой банка о том, что заявление принято, надо оставить у себя. И, конечно же, нужно обратиться в правоохранительные органы с заявлением о хищении.

Если все условия были соблюдены, а также вы не нарушали условий пользования карты, вы получите компенсацию. Если кража денег произошла из-за неосмотрительности человека (например, он сам сообщил мошенникам свои персональные данные), банк имеет право не возвращать ему деньги.