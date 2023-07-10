Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

В драматическом театре завершился 230-й сезон – первый с 2020 года, во время которого не действовали коронавирусные ограничения, запрещающие заполнять зал полностью. За время пандемии зрители соскучились по театру: об этом красноречиво говорит тот факт, что каждый спектакль сезона проходил с аншлагом.

С 8 сентября по 6 июля коллектив театра сыграл 300 постановок, которые посетили 150 тысяч человек.

Новый сезон подарил зрителям семь премьер – это пьесы «Театр», «На бойком месте», «Дюймовочка», «Не хочу быть собакой», «Денискины рассказы», «Ленинградская притча» и «Конец бессмертию!».

В этом сезоне труппа театра дважды ездила на гастроли в рамках фестивалей:

- 24 сентября на Межрегиональном молодежном театральном фестивале «Худсовет» в Саранске был показан спектакль «С училища»;

- 14 мая театр участвовал со спектаклем «Мертвые души» в XVI Межрегиональном театральном фестивале имени Н. Х. Рыбакова в Тамбове.

Новый сезон стартует в сентябре. Он откроется последней премьерой 230 сезона – спектаклем «Конец бессмертию!» по пьесе Карела Чапека «Средство Макропулоса».