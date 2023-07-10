Болезнь еще не остановили: в минздраве рассказали последние новости о вспышке кори в Пензенской области

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Как сегодня сообщила заместитель министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева, на данный момент корь подтвердилась у 31 жителя Городищенского района. 26 из них - это дети. На сегодня 11 человек выздоровели, 13 находятся в больнице, семеро лечатся на дому.

Напоминаем вам, что первые случаи заболевания корью в Средней Елюзани были зарегистрированы 30 июня. В тот же день в селе был введен режим ЧС и отменены все массовые мероприятия.

По словам Марины Воробьевой, нулевым пациентом, скорее всего, был житель Московской области, приехавший к родным в гости на праздники.

На сегодня медики осмотрели 8 398 из 9 373 жителей села. Привиты 802 человека, из них 120 - дети. В населенном пункте ведется разъяснительная работа с населением.

На въезде в Среднюю Елюзань продолжают работать блокпосты: всех, кто пытается попасть в село, предупреждают о болезни.

Марина Воробьева напомнила еще раз, что при отсутствии прививки возможность заразиться корью равно 100%:

- Все, кто сейчас находятся стационаре были непривиты или привиты однократно (прививку от кори делают дважды – в возрасте 12 месяцев и в шесть лет – прим. ред.). Только полная вакцинация обеспечивает надежную защиту.