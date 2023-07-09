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Здоровье9 июля 2023 12:14

Изоляция заболевших корью жителей Средней Елюзани не принесла желаемых результатов

Глава администрации Среднеелюзанского сельсовета Рушан Гурдин записал видеообращение к гражданам
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Ролик был опубликовал в сообществе «Подслушано Городищенский район» в социальной сети «ВКонтакте».

Рушан Гурдин назвал причиной вспышки кори в Средней Елюзани безответственность родителей: из-за их отказа от вакцинации детей вернулась болезнь, о которой в нашей стране не вспоминали десятилетиями. И даже сейчас, когда уже подтверждены больше 20 случаев заболевания, они продолжают подвергать риску свои семьи.

- Изоляция заболевших детей не принесла результаты. Опять появляются новые случаи заболеваний. Это может продолжаться до бесконечности, - отметил он.

Глава администрации Среднеелюзанского сельсовета призвал граждан быть благоразумными: впереди уборочная кампания. Введение карантина создаст проблемы для аграриев. Единственный действенный способ избежать дальнейшего распространения болезни – это сделать прививку.

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