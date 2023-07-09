Пензячка Мария Латрицкая завоевала шесть медалей Кубка Республики Беларусь по плаванию

Фото: Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Пензенской области

Завершился открытый Кубок Республики Беларусь по плаванию среди спортсменов с нарушениями зрения и опорно-двигательного аппарата.

Пензячка Мария Латрицкая завоевала шесть медалей на этих соревнованиях: спортсменка стала лучшей в заплывах на 50 метров вольным стилем, 50 метров на спине и 50 метров брассом. Кроме того, Мария завоевала «серебро» на дистанции 50 метров баттерфляй и две «бронзы» в заплывах на 100 метров брассом и 100 метров кролем.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил Латрицкую в своих социальных сетях.

«Мария уже не в первый раз показывает достойные результаты, успешно выступает на серьезных соревнованиях по плаванию. А помогает совершенствовать ее мастерство тренер Галина Вячеславовна Долгова. Спасибо наставнику за воспитание таких талантов», - отметил глава региона и пожелал спортсменке успехов в карьере.