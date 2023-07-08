Пензенская область продолжит расширять кооперацию с белорусскими партнерами

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Глава Пензенской области напомнил, что наш регион с Могилевской областью давно связывает соглашение о сотрудничестве. Теперь же стороны договорились о расширении кооперации.

Олег Мельниченко отметил, что Пензенская область сейчас нуждается в белорусских лифтах: по всему региону ведется модернизация жилого фонда. Кроме того, губернатор дал высокую оценку качеству коммунальной техники, произведенной в Беларуси.

Речь зашла и о производстве мебели:

- Пензенская область выпускает 24 процента корпусной мебели в Российской Федерации. Думаю, что здесь мы тоже можем работать вместе, - сказал Олег Мельниченко.

Анатолия Исаченко заявил, что товарооборот Могилевской и Пензенской областей растет с каждым годом. Сейчас белорусский регион поставляет в Пензу пластмассу, предметы личной гигиены, бумагу, картон, стиральные порошки, синтетические волокна, закупая технологическое и осветительное оборудование.

По итогам встречи стороны пришли к выводу, что Россия и Беларусь при кооперации смогут спокойно обходиться своими ресурсами, построив новую экономику. Глава Могилевской области пригласил пензенцев на форум по импортозамещению, который состоится в октябре.