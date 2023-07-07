В Пензенской области начали выписывать жителей, переболевших корью

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Об этом сегодня рассказала начальник отдела охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека регионального минздрава Оксана Гаврилова. По ее словам, на сегодня в Городищенском районе уже выявлен 21 случая заболевания корью. На сегодня восемь пациентов лечатся на дому, восемь находятся в стационаре. Пятеро жителей села уже выздоровели и были выписаны.

Представитель минздрава рассказала и о ходе вакцинации: на сегодня от кори привиты 765 жителей Средней Елюзани. Из них 104 – это дети.

- Министерство обеспечило село вакциной, как для детей, так и для взрослых, - подчеркнула Оксана Гаврилова.

Кроме того, минздрав сделал запрос о поставке дополнительной партий вакцины в регион.

Напоминаем вам, что первые случаи заболевания корью были зафиксированы неделю назад, 30 июня. Все пациенты были непривиты. В тот же день в Средней Елюзани ввели карантин и начали проводить профилактические мероприятия. На данный момент медики считают обстановку в населенном пункте напряженной: скорее всего, число заболевших так и будет расти.

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