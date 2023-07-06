В Пензенском драматическом театре состоялась премьера спектакля «Конец бессмертию!»

Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

Большой зал Пензенского драматического театра 5 июля был вновь полон.

Как отмечает пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области, практически с аншлагом прошла заключительная премьера 230-го театрального сезона - спектакль «Конец бессмертию!» (16+) по пьесе Карела Чапека «Средство Макропулоса».

За постановкой режиссера Кирилла Заборихина в непривычном для многих жанре «чёрной» трагикомической клоунады сотни зрителей следили с неослабным вниманием.

Стильная декорация из металла и пластика, чёрно-белые костюмы и выбеленные лица-маски актёров, красные шарики и шары как единственный реквизит – всё это создавало таинственную и напряженную атмосферу фантастической истории о загадочном наследстве. И наверняка в этот вечер многие всерьёз задумались - что же такое вечная жизнь и нужна ли она человечеству.

А после спектакля прошло чествование исполнительницы главной роли знаменитой певицы Эмилии Марти - заслуженной артистки России Альбины Смеловой, для которой эта работа стала бенефисной.

Вёл церемонию актёр театра Владислав Матюкин.

С премьерой и прошедшим юбилеем актрису поздравили временно исполняющий обязанности министра культуры и туризма Пензенской области Ильдар Мавлюдов, председатель Пензенского регионального отделения Союза театральных деятелей России Виталий Соколов, исполняющий обязанности директора Пензенского драматического театра Александр Минаев.

Участники спектакля подготовили небольшой юмористический капустник по мотивам только что сыгранной истории, а актёр Альберт Ибраев исполнил в честь виновницы торжества весёлую и зажигательную песню про день рождения.

Второй премьерный показ нового спектакля пройдет 6 июля в 18:30. Роль архивариуса Витека будет исполнять Никита Кузин.

Совсем небольшое количество билетов еще есть в продаже - в кассе и онлайн.

Этим спектаклем и закроется 230-й театральный сезон. Театр простится со зрителями до сентября.