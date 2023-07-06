Олег Мельниченко отметил готовность Пензенской области к расширению сотрудничества с Казахстаном

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

В торжественном открытии мероприятия принял участие Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, а также порядка 1300 представителей делегаций 13 стран мира.

Президент Казахстана подчеркнул, что Астана является крупнейшим финансовым центром регионов Республики.

«Мировые политики называют Астану площадкой мира, здесь налаживают диалог и находят пути к взаимопониманию страны, имеющие самые разные позиции и интересы», – констатировал Касым-Жомарт Токаев.

Аким города Астаны Женис Касымбек подчеркнул, что столица Республики открыта для создания комфортных условий ведения бизнеса.

Олег Мельниченко подтвердил готовность Пензенской области к расширению сотрудничества с регионами Казахстана. В числе ключевых направлений - работа агропромышленного комплекса.

«Характерной особенностью экспорта в Казахстан являются растущие объемы продовольственных товаров, в частности, продукции из зерна, кондитерских изделий и изделий из мяса, - отметил глава региона. – Здесь лидером остается группа компаний «Дамате», входящая в пятёрку крупнейших производителей мяса индейки в мире.

За первое полугодие этого года объем поставок индейки пензенского производства в Казахстан вырос на 47 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года».

Предприятия Пензенской области в 2023 году активно участвуют в международных специализированных выставках, проходящих в Астане.

Также планируется развивать сотрудничество Пензенского госуниверситета с Казахским национальным университетом имени аль-Фараби, с Костанайским региональным университетом и с Евразийским национальным университетом имени Гумилёва. Сейчас в пензенских вузах обучается 22 студента и аспиранта из Республики.

«Уверен, что сотрудничество творческой молодёжи станет залогом будущего стабильного, продуктивного и взаимовыгодного развития отношений регионов Казахстана и Пензенской области», – подытожил Олег Мельниченко.