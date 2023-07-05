Гостей «Тихвинской ярмарки» в Пензенской области угостят окрошкой по старинному рецепту

Праздник состоится 8 июля на территории музея А. Н. Радищева в Кузнецком районе. В этом году «Тихвинская ярмарка» приурочена не только ко Дню иконы Тихвинской Божией Матери, но ко Дню семьи, любви и верности.

- Ярмарка - символ передачи через семью традиций, - подчеркнула заведующая музеем Радищева Лариса Костакова.

На территории музея воссоздадут атмосферу старой ярмарки. Гостей ожидают экскурсионная и концертная программы с участием коллективов из Пензы, районов области и Мордовии. Кроме того, все желающие смогут посетить различные экскурсии, в ходе которых узнают больше о быте семьи Радищевых или старинных фресках в храме на территории музея.

На территории усадьбы будут развернуты Съестные ряды и Ремесленная слобода, где гости смогут купить еду и сувениры.

- В рамках «Тихвинской ярмарки» мы проведем открытый чемпионат Кузнецкого района по городошному спорту, шахматам. Нашим гостям полюбились мастер-классы по плетению венков, ковриков, росписи, - рассказала начальник отдела по делам молодежи, культуре, физкультуре и спорту Кузнецкого района Людмила Егорова.

Организаторы подготовили мероприятия и для детей: в Барском доме свой спектакль покажет Пензенский кукольный дом.

Как отметили спикеры, гостей ярмарки также ожидают конкурсы. Посетители смогут привезти фотографии для конкурса «Веселые будет моей семьи». В соревновании «У кого вкусней и краше огурцы, пирог и каши» поучаствуют представители разных районов области.

Гости ярмарки смогут примерить дворянские и крестьянские костюмы. В них можно будет сфотографироваться в фотоателье.

Также посетителей на ярмарке ожидает особенная окрошка, приготовленная по рецепту, оставшемуся со времен семьи Радищевых.

Добраться до места ярмарки можно будет на автобусах с экскурсионным сопровождением. Транспорт отправится в 8:00 от здания Литературного музея. Предварительно нужно будет записаться.

Также спикеры посоветовали взять с собой наличные, чтобы не было проблем с оплатой сувениров.