В Пензе сотрудники СК региона поздравили ветерана Великой Отечественной с днем рождения

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

На начало Великой Отечественной войны Михаилу Георгиевичу было почти 17 лет. По достижении совершеннолетия он был призван в ряды Советской армии. После обучения в Пензенском артиллерийском училище в 1943 году по распределению попал на Курскую дугу. Довелось фронтовику участвовать в форсировании Днепра, в боях под Киевом.

Из-за контузии Михаил Георгиевич на несколько месяцев потерял зрение, также серьезно пострадал слух. После госпиталя до конца Великой Отечественной войны готовил кадры для фронта, отмечает пресс-служба регионального СК.

Впоследствии Михаил Георгиевич окончил военную академию в Ленинграде и продолжил военную службу.

4 июля сотрудники следственного управления СК России по Пензенской области поздравили ветерана с Днём рождения, передали ему от всего коллектива управления искренние пожелания крепкого здоровья, стойкости духа, благополучия, внимания и заботы близких людей!

Поздравление организовано при содействии профсоюзной организации следственного управления.