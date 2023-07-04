Число заболевших корью жителей Городищенского района выросло до 18

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Как отметил министр здравоохранения Пензенской области Вячеслав Космачев, число пациентов снова выросло: корь подтверждена у 18 жителей села. Все пациенты находятся под наблюдением специалистов.

Напоминаем вам, что первые случаи заболевания корью в Средней Елюзани были выявлены в пятницу, 30 июня. Среди пациентов есть и дети. Ранее минздрав региона сообщал, что ни один из заболевших не был привит от кори.

В ходе заседания оперативного штаба участники пришли к выводу, что лучшим способом не допустить распространения инфекции будет вакцинация населения. Она началась уже в выходные, однако накануне стало известно, что, несмотря на серьезную опасность, многие жители села по-прежнему выступают против прививок и не дают разрешения на вакцинацию детей.

Министерство здравоохранения региона призывает жителей села Средняя Елюзань активно прививаться против кори.