В Пензе в Музее одной картины посвятят специальный проект в честь 80-летия Курской битвы

Фото предоставлено министерством культуры и туризма Пензенской области

Оно представляло собой совокупность стратегических оборонительной (5–23 июля 1943 г.) и наступательных (12 июля – 23 августа 1943 г.) операций в Великой Отечественной войне, проведённых Красной Армией в районе Курского выступа.

80-летию Курской битвы в Музее одной картины посвятят проект, созданный по инициативе министерства культуры и туризма Пензенской области.

Посетителям представят произведение заслуженного художника РСФСР Виктора Непьянова «Русское поле» в сопровождении фильма «Заря Победы – Курская дуга».

Презентация состоится 5 июля в 11:00.

5 и 6 июля сеансы будут бесплатными (обязательно по предварительной записи).

По информации пресс-службы регионального министерства культуры и туризма, для музея это будет первый показ, на котором параллельно с основной картиной будет показано еще одно художественное полотно.

Такая техническая возможность в Музее одной картины появилась после модернизации зрительного зала и установки современной системы проекции, механики и одежды сцены.

Работа Виктора Непьянова «Русское поле» (1994-1995 гг.) имеет глубоко символичный характер. На пейзаже, который представлен в виде убранного хлебного поля, зритель не сразу замечает подбитые немецкие танки, которые словно растворились в бескрайних просторах русской земли. Сквозь густые облака, словно через те горести и испытания, которые прошла наша страна в те годы, пробиваются лучи солнца - символ победы, символ надежды.