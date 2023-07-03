Два выпускника из Пензенской области сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов

Фото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской области

В регионе продолжают подводить итоги основного периода ЕГЭ. Сегодня стали известны результаты экзамена по информатике. Двое выпускников из области сдали его на 100 баллов.

Алан Султангареев из школы имени М. Ю. Лермонтова с. Засечное рассказал, что хочет стать программистом. Для этого, параллельно с учебой в школе, проходил обучение в Лицее Академии Яндекса. Все это помогло ему сформировать сильную базу знаний.

Выпускник отметил, что пока не решил, в каком вузе будет учиться: планирует подавать документы в разные университеты.

- Хочу поблагодарить свою семью за сильную мотивацию и постоянную поддержку. А еще хочется огромное спасибо сказать моим одноклассникам, которые всегда были рядом, каждый из нас ощущал себя частью большой дружной команды. Пусть всем нам улыбнется удача, и мы достигнем той цели, к которой стремимся, - сказал юноша.

Другой одиннадцатиклассник, получивший сто баллов, Алексей Сазонов из кузнецкой школы №3, решил остаться в родном регионе и поступать в местные вузы на специальность «Программная инженерия».

- ЕГЭ по информатике и ИКТ, как и любой другой экзамен, представляет собой не просто путь к поступлению, но и возможность проверить силы на более высоком уровне. Будущим участникам ЕГЭ хотел бы пожелать терпения и веры в себя, - подчеркнул юноша.