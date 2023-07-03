Волонтер из Мордовии, который поедет в Арктику: «Забота об окружающей среде - это тоже патриотизм»

Фото из архива героя публикации

В июне в Мурманске проходил форум-фестиваль «Арктика. Лед тронулся». Его участниками стали волонтеры и экоактивисты из 89 регионов России, а также шести стран. В их числе – и Никита Дорожкин из Мордовии, который по итогам мероприятия был выбран одним из участников будущей экспедиции в Арктику.

Мы связались с Никитой и поздравили его с этим достижением. Волонтер признался, что с самого детства был активным ребенком и не мог усидеть на месте:

- Волонтерской деятельностью я начал заниматься со школы: сначала это были небольшие акции и субботники, потом с годами мероприятия стали приобретать размах. Некоторое время назад я даже побывал на Донбассе с гуманитарной миссией.

В какой-то момент волонтер решил попробовать принять участие во Всероссийском форуме-фестивале.

- Для меня это было в новинку. В основном, моя деятельность связана с патриотизмом и патриотическим воспитанием молодежи, но забота об окружающей среде - это ведь тоже патриотизм, - отмечает волонтер.

Участник форума осуждали способы очищения арктической зоны и проекты, которые смогут облегчить эту работу и сделать ее эффективнее.

- По итогам форума 14 счастливчиков - в их числе и я - выиграли поездку в экологическую экспедицию в Арктику. Ее дата пока неизвестна. Как, впрочем, и пункт назначения: это может быть и Республика Карелия, и Камчатский край, и другие субъекты Российской Федерации, которые входят в арктическую зону. Но знаю точно: поездку я жду с огромным нетерпением.