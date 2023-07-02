В Пензенской области около десяти тысяч гостей посетили Лермонтовский праздник в Тарханах

Фото предоставлено министерством культуры и туризма Пензенской области.

Торжества открыла церемония возложения представителями правительства, Заксобрания региона и почетными гостями цветов к могиле Михаила Юрьевича Лермонтова, отмечает пресс-служба министерства культуры и туризма Пензенской области.

Лермонтовские премии в 2023 году вручили людям, чье творчество отмечено нравственностью, любовью к родному языку, а, значит, и к России.

В номинации «За достижения в литературном творчестве, получившем общественное признание», дипломами лауреатов и денежными премиями награждены: Татьяна Авдеева (г. Заречный, Пензенская область) за книгу стихов «Обнимая город» и Николай Лукьянович (г. Зеленоград, Московская область) за книгу «Михаил Юрьевич Лермонтов. Тайны и загадки военной службы русского офицера».

За вклад в культурно-просветительскую деятельность дипломом лауреата и денежной премией награждена творческая группа библиотекарей государственного казенного учреждения культуры «Пензенская областная библиотека для детей и юношества» за реализацию проекта –X Международная акция «День лермонтовской поэзии в библиотеках», руководитель Марина Русакова.

Премию имени М.Ю. Лермонтова вручили Татьяне Филатовой (г. Ульяновск) за книгу «О чем молчит лес».

Торжественную часть с вручением премий продолжила литературно-музыкальная программа.

Фото предоставлено министерством культуры и туризма Пензенской области.

На сцене в Зеленом театре выступили: главный редактор «Литературной газеты» Максим Замшев, народный артист России Олег Погудин, актер театра и кино, кинорежиссер, автор-исполнитель Сергей Маховиков, журналист, политический обозреватель, художественный руководитель «Дома поэзии Андрея Дементьева», заслуженный работник культуры РФ Анна Пугач, заслуженная артистка России Зара.

На празднике работали выставки и многочисленные интерактивные площадки (конная карусель, игры лермонтовского времени, лепка игрушек, чтение стихов, конкурс вязания снопов, запрягания и распрягания лошади, игра в шахматы), перед гостями выступили ансамбли «Казачья застава», «Премьера», «Старгород».

Впервые на Лермонтовском празднике объединились крупные музеи региона - свои площадки представили: Объединение литературных музеев (Пензенский литературный музей, Музей В. Г. Белинского, Музей А.Н. Радищева, Музей А.И. Куприна), Пензенская картинная галерея им. К. А. Савицкого, Пензенский краеведческий музей, Поимский историко-архитектурный музей.

Всего же по подсчетам организаторов, 52-й Всероссийский Лермонтовский праздник поэзии посетили около 10 тысяч гостей из Пензенской области, а также других регионов страны.