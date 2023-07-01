Пензенские врачи вытащили с того света жителя Республики Беларусь

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

Соревнования проходили в мае в Бековском районе. Болея за свою дочь с трибун, мужчина вдруг резко почувствовал себя плохо, но не обратился за помощью, решив дождаться, пока спортсмены не финишируют. Через несколько минут он потерял сознание.

Дежурившая на месте бригада скорой помощи доставила пациента в приемное отделение Сердобской межрайонной больницы имени А.И. Настина в кратчайшие сроки. Врач больницы сразу понял: мужчина в крайне тяжелом состоянии, и велел госпитализировать его в отделение реанимации. Томография показала аневризму с разрывом аорты с начавшимся кровотечением в грудную полость.

Мужчине становилось хуже. Падающее давление приходилось поддерживать большими дозами дофамина и адреналина. Параллельно пациенту переливали плазму.

Врачи связались со специалистами регионального сосудистого центра Пензенской областной клинической больницы им. Н.Н. Бурденко. В ходе консилиума медики пришли к выводу, что перевозка пациента в Пензу может быть опасна, однако дальнейшее лечение в условиях межрайонной больницы было бесперспективным. Врачи приняли решение перевести мужчину в Федеральный кардиоцентр для экстренной операции.

Как рассказали в пресс-службе регионального минздрава, в Пензу пациента везли на реанимобиле. По дороге у мужчины несколько раз останавливалось сердце, но врачи возвращали его с того света.

Спустя два часа нелегкого пути врачи провели эндопротезирование нисходящей аорты стент-графтом - иными словами, изолировали разорвавшуюся аневризму внутрисосудистым протезом. Операция длилась несколько часов. Осложнило вмешательство сильная кровопотеря: но и тут медики сумели быстро скоординироваться – один из кардиохирургов выступил донором.

Послеоперационный период протекал очень тяжело. Пациент в течение трех недель находился на искусственной вентиляции легких. Сейчас мужчине уже лучше.