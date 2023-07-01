В Саранске открылся Молодежный театр

Согласно традиции, в сцену театра был забит пятак. Фото: Пресс-служба Главы РМ

Открытие первого в истории театрального искусства республики негосударственного профессионального молодежного театра стало возможным благодаря грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Фото: Пресс-служба Главы РМ

Раньше актеры Молодежного театра выступали в школах республики. Теперь же у них появится своя собственная сцена. Как отметил глава республики Артем Здунов, Молодежный театр станет 113 театральным коллективом в Мордовии.

- Уверен, что в этом театре будет интересно. Пусть ваш репертуар будет таким, чтобы дети, уходя отсюда, становились лучше. Уходили с ответами, а не с вопросами, - подчеркнул он.

Фото: Пресс-служба Главы РМ

Согласно театральной традиции, в новую сцену вбили пятак. Коллектив учреждения попросил, чтобы это сделал Артем Здунов.

После этого зрителям показали спектакль «Ханума» - билеты на него были раскуплены задолго до премьеры.