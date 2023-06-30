Пензенские коммунальщики устраняют последствия непогоды

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Идущие второй день подряд дожди проверяют город на прочность: жители Пензы активно делятся в социальных сетях фотографиями и видео затопленных улиц, парковок и дворов.

Заместитель главы администрации по городскому хозяйству Руслан Тинчурин поручил организовать мониторинг улиц. К делу также подключились сотрудники Управления по делам ГОЧС. Они отслеживают информацию о затоплениях улиц и сразу же направляют туда необходимую технику.

На улице Вадинской откачать воду удалось силами МУП по очистке города. Техника МБУ «Пензавтодор» устраняет последствия непогоды на улицах Чаадаева, Попова, Долгорукова, Терновского, Олимпийской, проспектах Победы и Строителей. Параллельно по всему городу идет прочистка засорившихся ливневок и водостоков.

Как отметил Руслан Тинчурин, синоптики обещают в выходные ухудшение погоды, однако коммунальные службы готовы к ситуации:

- Будет организовано круглосуточное дежурство «Пензавтодора» и МУПа по очистке города. Ситуация находится на контроле, – подчеркнул Руслан Тинчурин.