Последствия ливня в Пензе 30 июня 2023 года: ливневки по всему городу не справляются с потопом

Фото очевидца

Погода в регионе остается дождливой уже второй день. Прошедшая накануне вечером гроза, а также утренний дождь привели к возникновению локальной Венеции на пензенских улицах. Горожане делятся фото и видео последствий ливня в социальных сетях.

На улице Натальи Лавровой затопило стоянку во дворе одного из домов. Уровень воды поднялся настолько, что у некоторых машин почти не видно колеса.

На улице Карпинского из-за дождя «поплыла» разметка на дороге.

Рядом с ТЦ «Лента» в микрорайоне Арбеково забил «фонтан», а в Терновке напротив ТЦ «Куб» снова появилось «озеро».

О локальных подтоплениях сообщают жители разных микрорайонов.

КСТАТИ

Как рассказали синоптики областного ЦГМС, завтра в регионе тоже ожидаются грозы и дожди. Днем будет около +22 градусов, ночью - около +13. Ветер умеренный, юго-западный и западный.