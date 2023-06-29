Волонтер из Мордовии присоединится к экспедиции в Арктику

Фото: Пресс-служба Правительства РМ

С 22 по 25 июня в Мурманске проходил Всероссийский форум-фестиваль «Арктика. Лед тронулся». Его участниками стали 200 экоактивистов и волонтеров из 89 регионов России, а также Монголии, Боливии, Бангладеша, Пакистана, Словакии и Демократической Республики Конго.

В течение нескольких дней они ходили на субботники, посещали уроки выживания в сложных климатических условиях, делились своими идеями насчет решения экологических проблем.

По итогам форума 14 самых активных участников получили возможность посетить Арктику в составе экспедиции общественного проекта «Чистая Арктика». В их числе – волонтер из Мордовии Никита Дорожкин:

- Спасибо организатором форума за такую потрясающую, уникальную возможность! Форум прошел на высоте. Выигрыш «Билета в Арктику» был очень неожиданным, до сих пор не верится, - сказал юноша.

Вручение большого символического билета состоялось на официальной церемонии закрытия форума, награду победители получали из рук сенатора Татьяны Сахаровой и руководителя проектного офиса «Чистой Арктики» Андрея Нагибина.