Олег Мельниченко принял участие в пленарном заседании X Форума регионов России и Беларуси

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

В формате видеосвязи к участникам совещания обратились Президенты двух стран.

В комментарии итогов пленарного заседания Олег Мельниченко отметил очень высокий потенциал Форума.

«Это такая площадка, которая дает старт огромному количеству экономических идей».

По информации пресс-службы Правительства Пензенской области, наряду с экономикой губернатор затронул и широкие культурные связи регионов РФ и Беларуси.

«Пензенская область заключила целую серию договоров. Взаимодействуют театры, наши артисты, наши делегации. 22 июня пензенцы были в Брестской крепости. Не проходит и месяца, чтобы мы друг с другом не встречались, не проводили каких-то мероприятий», - сообщил он.