В воде на пензенских пляжах нашли кишечную палочку

Фото: Иван МАКЕЕВ

Как показали результаты проведенного мониторинга, в удовлетворительном состоянии находятся только два городских пляжа: зона отдыха на побережье Суры в микрорайоне ГПЗ-24 и пляж на реке Вядь в районе Светлой Поляны.

На других сотрудники Роспотребнадзора выявили различные нарушения: отсутствие скамеек, урн, раздевалок или их неудовлетворительное состояние, грязь и отходы, говорящие о том, что место никто не убирал перед началом купального сезона и не следит за ним сейчас.

Кроме того, на всех пляжах были взяты пробы воды. Анализ выявил следующие отклонения:

- на пляжах на улице Чапаева, Барковке, острове Пески и в районе Сельхозакадемии выявлены отклонения по содержанию железа, а также превышение нормативов по колиформным бактериям, энтерококкам, кишечной палочке;

- на пляже в районе Светлой Поляны и в микрорайоне ГПЗ-24 есть отклонения по микробиологическим показателям.

Мониторинг будет продолжаться в течение всего купального сезона.