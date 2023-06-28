Фаер-шоу, десятки воздушных змеев, салют: что ждет жителей Пензенской области на фестивале «Огни Спутника»

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фестиваль «Огни спутника» состоится уже в четвертый раз. В этом году он обещает быть еще более масштабным, чем в прошлые: организаторы получили поддержку из федерального бюджета в размере больше 800 тысяч рублей. Ожидается, что участниками мероприятия станут пиротехнические команды из Волгограда, Калуги, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону и Пензы, а также лучшие коллективы фаер-шоу Пензенской области.

Всю неделю с 24 по 30 июля на территории Парка Города Спутника будет что посмотреть. В частности, ежедневно на малой сцене парка планируется проводить фаер-шоу, а в 21:30 с воды над центральной акваторией будут запускать салют.

29 июня на территории парка начнут работу различные тематические площадки и будут проходить различные мероприятия:

10:00 – забег на 4,5 километра по Тропе здоровья;

15:00 – пенная дискотека и фестиваль красок на Фонтанной площади;

16:00 – фестиваль воздушных змеев;

18:30 - вокальный конкурс «Зажигай с русским».

Параллельно с этим на территории парка будут проходить фестиваль еды и фестиваль лимонада.

30 июля на пляже «Парка Спутника» выступят ди-джеи.