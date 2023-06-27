Александр Басенко провел выездное совещание на строительстве развязки на 624-м километре

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Напомним, развязка на 624-м километре трассы М5 «Урал» сооружается в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Работы финансируются за счет федерального инфраструктурного кредита.

На сегодняшний день подрядная компания завершила устройство первой, третьей и четвертой опоры автомобильной части развязки.

Возведение второй приостановлено в связи с выходом из строя копра – машины, предназначенной для забивки свай.

«Необходимые запчасти для ремонта уже доставляются нам из Новосибирска. Возобновить работы планируем на текущей неделе», – сообщил Вадим Астафьев.

Также он отметил, что на данный момент упор сделан на земляные работы - ведется подготовка основания под дорожное покрытие, вынесены газопровод и кабельные линии.

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

В ходе встречи представитель подрядной компании Алексей Беликов проинформировал о параллельно идущем строительстве надземного перехода.

До наступления холодов пешеходный переход остеклят поликарбонатом и оборудуют системами видеонаблюдения, подъемниками для маломобильных групп населения.

В Пензенской области нет аналогов этого перехода. Ширина пешеходной части составит 3,8 метра, длина с лестничными сходами – 85 метров. Высота – порядка шести метров – позволит проезжать под ним крупногабаритным фурам, отмечает пресс-служба администрации Пензы.

Общая протяженность автомагистрали на развязке составит 4,4 километра. Проезжая часть искусственного сооружения будет включать в себя четыре полосы движения.

«Объект очень сложный в инженерном плане. Наша первоочередная задача не допустить срыва запланированных сроков», – резюмировал Александр Басенко.

На финишную прямую подрядная компания рассчитывает выйти к концу первого квартала 2024 года.