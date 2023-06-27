Сточные воды на предприятиях пензенского холдинга «Маяк» будут очищать в четыре этапа

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Уже завершено строительство биореактора и здания доочистки, произведен монтаж флотационных установок и фильтров, подведены необходимые сети. Остался последний рывок – и можно будет проводить пуско-наладочные работы.

На самом деле, процесс очистки сточных вод даже после запуска сооружения будет начинаться не здесь, в построенном с нуля здании или биореакторе, а непосредственно на каждом предприятии «Маяка». Установленные в цехах локальные очистные сооружения, обновленные несколькими месяцами ранее, уже выполняют свою работу. Пропущенные через них сточные воды проходят физико-механическую обработку.

На сегодня процесс очистки сточных вод на «Маяке» ограничивается этим. Но запуск новых очистных сооружений добавить к этому процессу еще несколько этапов. Об этом «КП» подробнее рассказал начальник цеха инженерных сетей и вентиляции Андрей Юрьевич Терехин:

- После того, как новые очистные сооружения заработают, сточные воды, которые уже были частично отфильтрованы на предприятиях, будут направляться в биореактор. Сейчас он пуст, но совсем скоро в него запустят так называемый «активный ил» - биологическое вещество, которое, как магнит, будет притягивать к себе загрязнения и удерживать их, - отметил он.

После этого содержимое биореактора подадут на флотационные установки и пропустят через сложную систему фильтров, которые удержат весь ил – а значит, и загрязнения. Дальше их пути расходятся: ил после очистки частично вернут в биореактор, отфильтрованные загрязнения утилизируют, а сточные воды напоследок обеззаразят ультрафиолетом. После такой многоступенчатой очитки они станут отвечать всем необходимым экологическим требованиям – а значит, их можно будет сливать, не опасаясь, что сточные воды нанесут вред природе. На сегодня данная технология - это лучшее, что придумали для очистки сточных вод. Другие способы проигрывают по эффективности.

Напоминаем вам, что реализация проекта находится под личным контролем губернатора Пензенской области. Строительство очистных сооружений стало возможным благодаря содействию регионального Управления Росприроднадзора.

Запуск запланирован на этот год.