В Пензенской области продолжают искать пенсионерку, которая ушла за ягодами

Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт»

Напоминаем вам, что жительница поселка Верхозим Татьяна Солдатова пропала 25 июня. Женщина ушла за ягодами, но домой так и не вернулась.

Представители поискового отряда «ЛизаАлерт» приступили к поискам на следующий день. Помимо работы автономной группы на месте пропажи женщины, волонтеры также начали сбор информации, которая может быть полезной.

Ориентировка поискового отряда

Инфогруппе удалось установить, что в день пропажи Татьяну Владимировну видели: ее встретил прохожий, когда женщина выходила из леса. Мужчина поговорил с ней и показал дорогу, но Солдатова ушла в другом направлении. Увидев ориентировку, очевидец сразу же связался с отрядом и передал эта информацию.

На данный момент поиски пенсионерки продолжаются. Напоминаем вам, что Татьяна Владимировна среднего роста, нормального телосложения. У нее русые с проседью волосы. Женщина была одета в черно-белую флисовую кофту, черные штаны, бордовые галоши, бордовый платок.

Любую информацию, которая поможет поискам, просят сообщать по телефонам 88007005452 или 112.