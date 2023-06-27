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Происшествия27 июня 2023 10:57

В Пензенской области продолжают искать пенсионерку, которая ушла за ягодами

В день пропажи ее видели выходящей из леса
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт»

Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт»

Напоминаем вам, что жительница поселка Верхозим Татьяна Солдатова пропала 25 июня. Женщина ушла за ягодами, но домой так и не вернулась.

Представители поискового отряда «ЛизаАлерт» приступили к поискам на следующий день. Помимо работы автономной группы на месте пропажи женщины, волонтеры также начали сбор информации, которая может быть полезной.

Ориентировка поискового отряда

Ориентировка поискового отряда

Инфогруппе удалось установить, что в день пропажи Татьяну Владимировну видели: ее встретил прохожий, когда женщина выходила из леса. Мужчина поговорил с ней и показал дорогу, но Солдатова ушла в другом направлении. Увидев ориентировку, очевидец сразу же связался с отрядом и передал эта информацию.

На данный момент поиски пенсионерки продолжаются. Напоминаем вам, что Татьяна Владимировна среднего роста, нормального телосложения. У нее русые с проседью волосы. Женщина была одета в черно-белую флисовую кофту, черные штаны, бордовые галоши, бордовый платок.

Любую информацию, которая поможет поискам, просят сообщать по телефонам 88007005452 или 112.

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